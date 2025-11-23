Сумеет ли «Лацио» подобраться к лидерам таблицы Серии А после матча с «Лечче»?

В воскресенье, 23 ноября, «Лацио» примет «Лечче» в рамках 12-го тура Серии А. Следить за ходом встречи можно в нашей онлайн-трансляции

45+1' Перерыв. «Лацио» контролирует ход встречи и заслуженно ведет в счете.

45' Добавленное время 1 минута.

43' Обостряющая Дзакканьи на Башича в штрафную «Лечче», но успел вратарь Фальконе в падении прервать атаку «Лацио».

42' Удар Гендузи с линии штрафной «Лечче» в дальний угол ворот, мяч мимо створа полетел.

40' Удар Диа с линии штрафной «Лечче», заблокировал полет мяча к воротам защитник гостей Киалонда Гаспар.

39' Позиционная атака «Лацио», контролируют мяч хозяева на подступах к штрафной площади «Лечче».

Статистика матча 0 Удары в створ 2 0 Удары мимо 1 37 Владение мячом 63 0 Угловые удары 3 1 Офсайды 0 1 Фолы 2

36' Тома Башич пробил из-за пределов штрафной «Лечче», намертво поймал мяч вратарь Фальконе.

35' Снизился темп игры, успокоились игроки «Лацио».

33' Пробует «Лечче» наладить контроль мяча, футболисты «Лацио» мешают им прессингом.

29' Гоооол! 1:0. Маттео Гендузи в падении из пределов штрафной «Лечче» пробил, мяч стукнувшись в штангу в сетку ворот Фальконе залетел, голевая передача на счету Башича.

29' Продолжает атаковать «Лацио», игроки «Лечче» сконцентрировались на оборонительных взаимодействиях.

26' Прострел Гендузи с правого фланга атаки «Лацио» в штрафную «Лечче», в одно касание бил Диа, спас гостей вратарь Фальконе, успевший ногу подставить под мяч.

24' Позиционная атака «Лацио», не спеша конструируют её хозяева в центре поля.

22' Получается у «Лечче» игру от своих ворот отодвинуть к центру поля.

20' Удар Тома Башича из-за пределов штрафной «Лечче» пришелся в ногу одного из защитников гостей и до ворот не долетел.

19' Инициатива у «Лацио», от обороны играют футболисты «Лечче».

16' Исаксен бил из пределов штрафной «Лечче», но мяч сорвавшись с ноги полетел сильно мимо створа ворот.

14' Удар Булайе Диа из пределов штрафной «Лечче», мяч попав в одного из защитников гостей на угловой «Лацио» улетел.

13' Подача Башича со штрафного к воротам «Лечче», Дзакканьи до мяча добрался, но конвертировать в угрозу не сумел.

12' Дзакканьи сбили на подступах к штрафной «Лечче», готовится подача к воротам гостей.

11' Позиционная атака «Лацио», прибирают инициативу хозяева.

09' Удар Маттео Гендузи с линии штрафной «Лечче», мяч по центру ворот полетел, спокойно в падении поймал его вратарь гостей Владимиро Фальконе.

06' Нападающий «Лечче» Риккардо Соттиль забил гол, но его тут же отменили из-за нарушения Соттиля в предшествующем эпизоде.

05' Поочерёдно команды развивают позиционные атаки, до угроз воротам пока дело не доходит.

03' В спокойном темпе начинается игра, команды присматриваются друг к другу.

01' Вратарь «Лечче» Фальконе уверенно сыграл на выходе ногами за пределами собственной штрафной, подстраховав партнеров по обороне.

01' Матч начался! С центра поля разыграли футболисты «Лечче».

До матча

19:59 Команды появились на поле, скоро матч начнется!

«Лацио» — «Лечче», перед матчем globallookpress.com

19:50 Матч пройдет на стадионе «Олимпико» в Риме, вмещающем 68 530 зрителей.

19:40 Главным судьей матча будет Альберто Арена из Торре-дель-Греко.

Стартовые составы команд

«Лацио»: Проведель, Хила, Романьоли, Марушич, Лаццари, Гендузи, Катальди, Башич, Исаксен, Диа, Дзакканьи.

«Лечче»: Фальконе, Вейга, Гаспар, Габриэл, Галло, Кулибали, Рамадани, Бериша, Моренте, Штулич, Соттиль.

«Лацио»

В таблице Серии А «Лацио» находится на 9-м месте. У команды 15 набранных очков. В 11 встречах «Лацио» одержал 4 победы, 3 раза сыграл вничью и 4 раза уступил. Разница мячей составляет 13-9. В ноябре «Лацио» провел два матча. Команда один раз победила и один раз уступила. 3 ноября «Лацио» дома одолел «Кальяри» со счетом 2:0. 9 ноября римский клуб в Милане уступил «Интеру» (0:2).

В прошлом туре римляне гостили у «Интера» и так и не сумели навязать серьезную борьбу претенденту на титул. «Лацио» создал моментов лишь на 0,63 xG и пропустил два мяча, не забив ни одного — итоговый счёт 0:2. Причём хозяева могли выиграть крупнее, однако третий гол миланцев отменили после просмотра VAR. Эта встреча ясно подчеркнула: на текущем этапе столичному клубу тяжело конкурировать с командами, борющимися за вершину таблицы. На своем поле у «Лацио» три победы, одна ничья и одно поражение, разница мячей — 10:4.

«Лечче»

«Лечче» располагается на 15-й позиции в таблице. Набрано 10 очков в 11 встречах. У «Лечче» 2 победы, 4 ничьи и 5 поражений. Команда забила 8 голов и пропустила 14 мячей. В ноябре «Лечче» сыграл два матча. Команда один раз победила и один раз сыграла вничью. 2 ноября «Лечче» в гостях обыграл «Фиорентину» со счетом 1:0. 8 ноября команда на своем поле разошлась миром с «Вероной» (0:0).

«Лечче» в последнем туре принимал дома «Верону». Матч получился равным и насыщенным борьбой, но не моментами — в итоге команды разошлись нулевой ничьей. Хозяева нанесли шесть ударов в створ против двух у соперника, но создали всего 0,49 xG. Вместе с тем «Лечче» подал семь угловых. По ходу сезона команда Эусебио Ди Франческо сделала ставку на более прямолинейный и простой футбол, что постепенно приносит результат. На выезде у клуба две победы, одна ничья и два поражения, разница мячей — 5:7.

Личные встречи

В сезоне 2024/2025 команды сыграли 2 матча в рамках Серии А. Коллективы обменялись выездными победами, «Лацио» выиграл 1:2, а в Риме «Лечче» 0:1.

За всю историю команды сыграли 37 матчей. В 20 играх победил «Лацио», в 10 «Лечче», оставшиеся 7 матчей завершились вничью.

