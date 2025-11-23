Исполняющий обязанности главного тренера «Динамо» Ролан Гусев прокомментировал победу в матче с махачкалинским «Динамо»(3:0).

Ролан Гусев globallookpress.com

«Планировалось, что два наших мастеровитых форварда сработают так, как надо. Требовали, чтобы они забивали. Для нас был важен результат, понимаем наше турнирное положение. Есть понимание, почему игра была такая рваная, отрезками выглядели неплохо. Будем корректировать. Соперник оборонялся очень качественно, переживали, что "Динамо" нужно вскрыть, осознанно шли на риск, нападение сыграло то, что надо.

Нужно много чего исправлять. В простых ситуациях допускали ошибки. Сами себе отдали две передачи и могли пропустить мячи. Будем анализировать. Нельзя давать такие поперечные передачи, чтобы они приводили к таким моментам», — цитирует Гусева «Матч ТВ».

«Динамо» набрало 20 очков и поднялось на девятое место в турнирной таблице. У «Динамо» Мх осталось 14 баллов и 13-я строчка.