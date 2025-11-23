Заслуженный тренер России Валерий Газзаев считает, что ЦСКА необходимо усиление в атаку, что отчетливо выявила игра 16-го тура со «Спартаком».

Валерий Газзаев globallookpress.com

«Во-первых, сказалась травма Кругового уже в начале встречи. В этом ЦСКА он играет одну из ключевых ролей. Заменить его оказалось не так-то просто. Поповичу по большому счету это не удалось. Во-вторых, наметилась тревожная тенденция.

Также ЦСКА проигрывает уже третий матч после паузы на сборные. Значит, что-то было упущено в подготовке. Пять человек уезжало в нашу национальную команду. Сложилось впечатление, что не все они восстановились. Обляков, видимо, не до конца поправился после травмы. Был не так заметен. В общем, армейцы не смогли показать целостный футбол. Все как-то эпизодически...

Если ЦСКА намерен бороться за чемпионство, то, конечно, нужны форварды другого уровня. Сразу же на ум приходят нападающие калибра Вагнера, Жо, Олича. Но сейчас имеем то, что имеем. Сегодня армейцам явно не хватало остроты именно в завершающей стадии. Тот же Угальде гораздо больше напрягал защитников ЦСКА, все время был нацелен на удар, в первом тайме мог отличиться», — сказал Газзаев в интервью «СЭ».

После 16 туров армейцы идут вторыми в таблице РПЛ с 33 очками. В 17-м туре команда дома сыграет с «Оренбургом».