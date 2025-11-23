Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов высказался о ничейном результате своей команды в матче 16-го тура РПЛ против «Краснодара» (1:1).

Михаил Галактионов — главный тренер «Локомотива» globallookpress.com

«Хороший матч. Довольны, как ребята играли. Было достаточно моментов, но не хватило точности в завершении. Понравилась нацеленность на победу, хотели выиграть, старались нагнетать. Завершали матч в атакующей манере.

У Данила Пруцева есть свой функционал, он прекрасно с ним справляется. Но и другие футболисты выглядели качественно», — сказал Галактионов «Матч ТВ».

После этого матча «Локомотив» располагается на 4-й позиции в таблице РПЛ с 31-м очком в активе. В следующей встрече «железнодорожники» встретятся со «Спартаком» 26-го ноября в Кубке России.