Мадридский «Реал» 23 ноября сыграет с «Эльче» в поединке 13-го тура испанской Примеры, который состоится на «Мануэль Мартинес Валеро» в 23:00 по мск.

«Сливочные» временно уступили лидерство «Барселоне», но победа гарантировано все исправит. «Реал» только пару раз в истории противостоянии с «Эльче» играл вничью. В остальных случаях столичный коллектив без проблем побеждал.

Последняя встреча команд закончилась крупной победой «галактикос» с результатом 4:0. Учитывая, что мадридцам нужна победа, «Эльче» сегодня не позавидуешь.

Прогнозы и ставки

Информация для ставок:

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз с коэффициентом 3.15.

Букмекеры предложили такие коэффициенты: 7.00 на победу «Эльче», 1.41 на победу «Реала».

Искусственный интеллект считает, что «Эльче» сможет удержать нулевую ничью.

Трансляция матча

Прямую трансляцию матча «Эльче» — «Реал» смотрите на LiveCup.Run.

Смотреть трансляцию Бесплатно. Требуется регистрация и первый депозит. Будут доступны тысячи трансляций каждый день

Не пропустите наш подробный рейтинг букмекеров, чтобы просмотр матчей сделать еще интереснее. Даже копеечная ставка добавит гору новых эмоций.

При этом не забывайте, что ставки — это развлечение, а не способ заработка. Делайте ставки ответственно.