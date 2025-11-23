Мадридский «Реал» 23 ноября сыграет с «Эльче» в поединке 13-го тура испанской Примеры, который состоится на «Мануэль Мартинес Валеро» в 23:00 по мск.
«Сливочные» временно уступили лидерство «Барселоне», но победа гарантировано все исправит. «Реал» только пару раз в истории противостоянии с «Эльче» играл вничью. В остальных случаях столичный коллектив без проблем побеждал.
Последняя встреча команд закончилась крупной победой «галактикос» с результатом 4:0. Учитывая, что мадридцам нужна победа, «Эльче» сегодня не позавидуешь.
Прогнозы и ставки
Информация для ставок:
- Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз с коэффициентом 3.15.
- Букмекеры предложили такие коэффициенты: 7.00 на победу «Эльче», 1.41 на победу «Реала».
- Искусственный интеллект считает, что «Эльче» сможет удержать нулевую ничью.
Трансляция матча
При этом не забывайте, что ставки — это развлечение, а не способ заработка. Делайте ставки ответственно.