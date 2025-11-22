«Арсенал» проявляет серьёзный интерес к нападающему «Ювентуса» Кенану Йылдызу, сообщает Caught Offside.

Кенан Йылдыз globallookpress.com

По данным источника, агент 20-летнего форварда Жорже Мендеш уже встретился в Турине с представителями лондонского клуба, чтобы обсудить возможный переход игрока. Отмечается, что сумма трансфера может составить от 90 до 100 млн евро.

В текущем сезоне Йылдыз провёл 14 матчей во всех соревнованиях, забил 3 гола и сделал 4 результативные передачи. Его контракт с «Ювентусом» действует до конца июня 2029 года.

Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 75 млн евро.