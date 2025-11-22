Защитник «Ливерпуля» Вирджил ван Дейк высказался о крупном поражении своей команды в матче 12-го тура АПЛ против «Ноттингем Форест» (0:3).

Вирджил ван Дейк — защитник «Ливерпуля» globallookpress.com

«Мы пропускаем слишком легкие голы.  В первые полчаса мы играли действительно хорошо, создавали очень неплохие моменты.  Потом они снова забили со стандарта.  Можно спорить о том, мешали ли Алиссону, но гол засчитан.

В целом мы были просто недостаточно хороши.  В единоборствах, в борьбе за мяч, на подборах — мы действовали слишком поспешно.  Сейчас очень тяжелая ситуация.  Тяжелый день.  После пропущенного гола появилась нервозность.  Было видно, что мы пытаемся ускориться, как можно быстрее сравнять счет.

Мы просто в очень-очень тяжелом моменте, и мы должны выбраться из него.  Я предпочел бы говорить об этом в раздевалке, а не с вами, ребята.  Мы должны взять ответственность на себя.  Футбол — командная игра.

Мы должны переварить это, стойко перенести удар и работать усерднее.  Я говорил это довольно часто в этом сезоне, но это не срабатывало, однако нам нужно продолжать.  Атмосфера, на мой взгляд, очень плохая.  Нам нужно посмотреть на себя в зеркало», — сказал ван Дейк Sky Sports.

После этого матча «Ливерпуль» занимает 11-е место в таблице АПЛ с 18-ю очками в активе.  В следующей встрече команда сыграет против ПСВ в Лиге чемпионов 26-го ноября.