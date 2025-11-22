Защитник «Ливерпуля» Вирджил ван Дейк высказался о крупном поражении своей команды в матче 12-го тура АПЛ против «Ноттингем Форест» (0:3).

Вирджил ван Дейк — защитник «Ливерпуля» globallookpress.com

«Мы пропускаем слишком легкие голы. В первые полчаса мы играли действительно хорошо, создавали очень неплохие моменты. Потом они снова забили со стандарта. Можно спорить о том, мешали ли Алиссону, но гол засчитан.

В целом мы были просто недостаточно хороши. В единоборствах, в борьбе за мяч, на подборах — мы действовали слишком поспешно. Сейчас очень тяжелая ситуация. Тяжелый день. После пропущенного гола появилась нервозность. Было видно, что мы пытаемся ускориться, как можно быстрее сравнять счет.

Мы просто в очень-очень тяжелом моменте, и мы должны выбраться из него. Я предпочел бы говорить об этом в раздевалке, а не с вами, ребята. Мы должны взять ответственность на себя. Футбол — командная игра.

Мы должны переварить это, стойко перенести удар и работать усерднее. Я говорил это довольно часто в этом сезоне, но это не срабатывало, однако нам нужно продолжать. Атмосфера, на мой взгляд, очень плохая. Нам нужно посмотреть на себя в зеркало», — сказал ван Дейк Sky Sports.

После этого матча «Ливерпуль» занимает 11-е место в таблице АПЛ с 18-ю очками в активе. В следующей встрече команда сыграет против ПСВ в Лиге чемпионов 26-го ноября.