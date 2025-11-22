Главный тренер «Ювентуса» Лучано Спаллетти подвел итог матча против «Фиорентины» (1:1).

Лучано Спаллетти globallookpress.com

«В первом тайме мы действовали слишком академично, допустили ошибки, которых, вероятно, не стоило допускать. Йылдыз? Мы нечасто его находили передачами, постоянно переводили мяч в линию обороны. Нам нужно повысить свой уровень, больше играть впереди. Наша цель — бороться за скудетто. Я думаю, что смогу заставить игроков выложиться больше, чем мы показали сегодня», — приводит слова Спаллетти Джанлука Ди Марцио.

После этой игры «Ювентус» занимает шестое место в турнирной таблице Серии А.