Главный тренер казанского «Рубина» Рашид Рахимов высказался о матче против «Ахмата» (1:0).

Рашид Рахимов globallookpress.com

«Результат не только сегодня важен, он важен в каждом матче.  Команда выглядела очень неплохо.  Если берем по таймам, то позволили сопернику [создать] два‑три эпизода, не проконтролировав переходную фазу.  Во втором тайме этих моментов не было.  Было понятно, что по такой тяжелой игре, где много борьбы и тяжелый газон, победит тот, кто забьет первым», — приводит слова Рахимова «Матч ТВ».

«Рубин» после этого матча располагается на 7-й позиции в таблице РПЛ с 23 очками в активе.  «Ахмат» занимает 11-ю строчке с 16-ю баллами.