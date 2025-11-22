Главный тренер казанского «Рубина» Рашид Рахимов высказался о матче против «Ахмата» (1:0).

Рашид Рахимов globallookpress.com

«Результат не только сегодня важен, он важен в каждом матче. Команда выглядела очень неплохо. Если берем по таймам, то позволили сопернику [создать] два‑три эпизода, не проконтролировав переходную фазу. Во втором тайме этих моментов не было. Было понятно, что по такой тяжелой игре, где много борьбы и тяжелый газон, победит тот, кто забьет первым», — приводит слова Рахимова «Матч ТВ».

«Рубин» после этого матча располагается на 7-й позиции в таблице РПЛ с 23 очками в активе. «Ахмат» занимает 11-ю строчке с 16-ю баллами.