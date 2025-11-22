Главный тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик высказался о победе в матче с «Атлетиком» (4:0).

«Для всех это был особенный матч, для нас как команды и для болельщиков. Ощущения были невероятные. Я очень счастлив: мы выиграли со счётом 4:0 в день открытия нашего нового стадиона при поддержке всех наших болельщиков и набрали три очка. Это был идеальный день. Мы были очень хорошо подготовлены и доказали это. Было непросто, особенно в первом тайме, но в итоге всё сложилось удачно. Думаю, мы контролировали игру, забивали в нужные моменты и полностью заслужили победу. Кроме того, очень важно не пропустить, ведь это придаёт нам уверенности», — приводит слова Флика официальный сайт клуба.

«Барселона» поднялась на первое место в турнирной таблице Примеры.