«Бавария» прокомментировала появившиеся в СМИ слухи о возможном возвращении защитника Давида Алабы.

Давид Алаба globallookpress.com

33-летний австриец выступал за мюнхенский клуб с 2011 по 2021 год, после чего перешёл в «Реал» в статусе свободного агента. В Мадриде его карьера складывается непросто: игрок регулярно получает травмы и выходит на поле нерегулярно. Контракт Алабы с «Реалом» действует до июня 2026 года.

«Возвращение Давида Алабы? Сейчас у нас нет таких планов. Но он оставил огромный след в „Баварии» за время своей карьеры здесь. Давид — отличный парень и умный человек, которому я желаю успешного пути после завершения футбольной карьеры«, — приводит слова спортивного директора клуба Кристофа Фройнда Kicker.