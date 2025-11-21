Бывший капитан «Спартака» Егор Титов считает, что в центральном матче 16-го тура РПЛ между его бывшей командой и ЦСКА трудно выделить явного фаворита.

Егор Титов globallookpress.com

«Не могу сказать, что армейцы будут фаворитами. Но у них есть запас прочности, даже если команда не выиграет, ничего страшного не будет. У "Спартака" ситуация иная, нужно побеждать в каждом матче, чтобы догонять лидеров. Поэтому больше мотивации и желания должно быть у футболистов красно-белых.

Та линия атаки, которая создавала много голевых моментов и ситуаций в последних играх, должна выйти на первые роли. Также хотелось бы, чтобы нашёлся лидер, который может вытащить такой матч», — цитирует знаменитого в прошлом полузащитника издание ТАСС.

После первого круга ЦСКА в таблице РПЛ располагается на второй строчке с 33 очками. «Спартак» (25) занимает шестую позицию.