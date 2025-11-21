Главный тренер «Акрона» Заур Тедеев прокомментировал победу в матче с «Сочи» (3:2).

Заур Тедеев globallookpress.com

«Победили за счет воли, характера и мастерства игроков. И большого‑большого желания. Первый тайм был очень плохим, а второй — великолепным.

Допустили очень много ошибок. Не хватало движения, мобильности в серединке поля. Поэтому мы внесли корректировки, и это нам помогло.

Нам пришлось делать замены. Я понимал для себя, что в такие великие дни, которые проходят в моей родной республике, в День святого Георгия, я не мог проигрывать. Поэтому я думал только об одном: надо этот матч вырывать. Потому что я понимал, что мы сильнее», — цитирует Тедеева «Матч ТВ».

После этого матча «Акрон» занимает 7-е место в таблице РПЛ с 21-м очком в активе. «Сочи» — на 15-й позиции (8).