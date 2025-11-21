Главный тренер «Ливерпуля» Арне Слот считает, что оценивать турнирное положение стоит после окончания сезона в Премьер-лиге.

Арне Слот globallookpress.com

«Я уже много раз говорил, что на сейчас мы даже не думаем и не говорим об этом. На самом деле, мы не делали этого и в прошлом сезоне, когда были лидерами. Все сводится лишь к следующей игре. Самый верный способ оценить турнирную таблицу — после 38 игр. Но следующий лучший вариант, на мой взгляд, — после 19 игр. Посмотрим, где мы окажемся», — цитирует Слота пресс-служба клуба.

В прошлом сезоне «Ливерпуль» с большим отрывом выиграл АПЛ, а сейчас идет только восьмым с 18 очками. Лидером сейчас является «Арсенал» (26).

В матче 12-го тура «Ливерпуль» примет «Ноттингем Форест» 22 ноября.