«Зенит» сообщил о серьёзной травме полузащитника Вадима Шилова. 17-летний игрок получил разрыв передней крестообразной связки колена во время одной из тренировок.

Тренер «Зенита» Сергей Семак globallookpress.com

В официальном сообщении клуба отмечается, что Шилов получил тяжёлое повреждение в ходе подготовки к ближайшему матчу. Медицинское обследование подтвердило травму передней крестообразной связки. Подробности о выбранной методике лечения и сроках восстановления будут оглашены позже.

Клуб выразил поддержку молодому футболисту и пожелал ему скорейшего возвращения в строй, подчеркнув это в своём телеграм-канале.