«Зенит» сообщил о серьёзной травме полузащитника Вадима Шилова. 17-летний игрок получил разрыв передней крестообразной связки колена во время одной из тренировок.
В официальном сообщении клуба отмечается, что Шилов получил тяжёлое повреждение в ходе подготовки к ближайшему матчу. Медицинское обследование подтвердило травму передней крестообразной связки. Подробности о выбранной методике лечения и сроках восстановления будут оглашены позже.
Клуб выразил поддержку молодому футболисту и пожелал ему скорейшего возвращения в строй, подчеркнув это в своём телеграм-канале.