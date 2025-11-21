Бывший футболист петербургского «Зенита» Владислав Радимов высказался об и игре россиян в «Спартаке».

«Проблема в том, что российский костяк не является главным в "Спартаке".  Кто?  Наиль Умяров?  Маловероятно по тому, что я вижу.  Даниил Денисов — точно нет.  Руслан Литвинов сидит на скамейке.  Александр Максименко — ни рыба ни мясо.  А руководят в команде иностранцы.

В этой ситуации для Вадимова Романова необходим авторитет.  Я не верю в то, что иностранцы плохо его воспримут.  Чтобы удержать раздевалку, требуется авторитет.  Этого Романову добиться будет очень сложно.  Я желаю ему удачи», — цитирует Радимова «Матч ТВ».

Напомним, что «Спартак» идет на шестом месте в турнирной таблице РПЛ на данный момент.