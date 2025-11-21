Бывший футболист петербургского «Зенита» Владислав Радимов высказался об и игре россиян в «Спартаке».

Владислав Радимов globallookpress.com

«Проблема в том, что российский костяк не является главным в "Спартаке". Кто? Наиль Умяров? Маловероятно по тому, что я вижу. Даниил Денисов — точно нет. Руслан Литвинов сидит на скамейке. Александр Максименко — ни рыба ни мясо. А руководят в команде иностранцы.

В этой ситуации для Вадимова Романова необходим авторитет. Я не верю в то, что иностранцы плохо его воспримут. Чтобы удержать раздевалку, требуется авторитет. Этого Романову добиться будет очень сложно. Я желаю ему удачи», — цитирует Радимова «Матч ТВ».

Напомним, что «Спартак» идет на шестом месте в турнирной таблице РПЛ на данный момент.