Бывший тренер «Спартака» Паоло Ваноли, недавно возглавивший «Фиорентину», рассказал о подготовке к игре 12-го тура Серии со злейшим соперником «Ювентусом».

Паоло Ваноли globallookpress.com

«Мы прекрасно знаем, как много этот матч значит для наших болельщиков. Хотел бы увидеть от своих игроков самоотверженность и ярость. Они никогда не должны сдаваться и должны реагировать на негативные моменты. Однако нам предстоит долгий путь, так что это точно не станет переломным моментом.

Скромность победителей заключается в осознании своего текущего положения. Чтобы выбраться из ситуации, в которой мы оказались, нам нужно объединиться, мы семья. Также прошу наших фанатов о понимании, потому что изменение нашего мышления, очевидно, требует времени», — приводит слова Ваноли официальный сайт «фиалок».

Для «Фиорентины» матчи с «Ювентусом» самые принципиальные в Серии А после ухода в стан «старой синьоры» звезд «фиалок» Роберто Баджо и Федерико Бернардески.

Сейчас команда идет последней в чемпионате Италии с 5 очками. Она начинала сезон со Стефано Пиоли.