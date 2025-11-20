Знаменитый вратарь Сергей Овчинников вернулся в московский «Локомотив» и возглавит академию железнодорожников.

«Мы благодарим Сергея Ивановича за очень масштабную и честную работу, которую он проделал в Академии РФС. Его опыт, знания и внимание к нашим тренерам стали важной частью развития нового вектора образования.

Мы с уважением относимся к решению Сергея продолжить путь в "Локомотиве", с которым связаны самые яркие страницы его игровой карьеры. Искренне желаем удачи и ярких достижений на новом жизненном этапе», — цитирует генерального секретаря РФС Максима Митрофанова сайт организации.

55-летний Овчинников по прозвищу Босс является одним из лучших вратарей в истории «Локомотива» (1992-1997, 2002-2005). В составе команда два раза выигрывал чемпионат России и два раза Кубок страны. За сборную России провел 36 матчей и пропустил 40 мячей.