Полузащитник Кобби Майну не исключает возможности продолжить сезон в «Наполи», который проявляет сильный интерес к аренде его из «Манчестер Юнайтед» в январе.

Кобби Майну globallookpress.com

Об этом пишет Get Italian Football News, подчеркивая, что итальянский клуб хочет быстро оформить сделку, чтобы усилить состав для борьбы за титул во второй половине сезона.

Ранее сообщалось﻿ что клуб Серии А рассматривает аренду полузащитника «Манчестер Юнайтед». В текущем сезоне Майну не всегда регулярно выходит на поле, сыграв в первых двух турах и ограничившись 113 минутами в пяти матчах после этого, что вызывает его желание сменить команду.

Ключевым фактором успеха потенциального трансфера является желание Майну выступать вместе с его бывшими одноклубниками — Скоттом Мактоминеем и Расмусом Хейлундом, которые уже выступают за «Наполи».