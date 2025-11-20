Полузащитник Кобби Майну не исключает возможности продолжить сезон в «Наполи», который проявляет сильный интерес к аренде его из «Манчестер Юнайтед» в январе.
Об этом пишет Get Italian Football News, подчеркивая, что итальянский клуб хочет быстро оформить сделку, чтобы усилить состав для борьбы за титул во второй половине сезона.
Ранее сообщалось что клуб Серии А рассматривает аренду полузащитника «Манчестер Юнайтед». В текущем сезоне Майну не всегда регулярно выходит на поле, сыграв в первых двух турах и ограничившись 113 минутами в пяти матчах после этого, что вызывает его желание сменить команду.
Ключевым фактором успеха потенциального трансфера является желание Майну выступать вместе с его бывшими одноклубниками — Скоттом Мактоминеем и Расмусом Хейлундом, которые уже выступают за «Наполи».