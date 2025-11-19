Бывший игрок и главный тренер московского «Динамо» Сергей Силкин верит в перспективы Ролана Гусева во главе бело-голубых.

Ролан Гусев globallookpress.com

«Ролан сразу сказал очень правильные слова, что "Динамо" не может находиться на том месте, на котором сейчас находится. И я думаю, что под его руководством команда до зимнего перерыва точно поднимется в таблице, даже несмотря на непростой график.

Игроки его прекрасно знают и уважают, он их тоже всех отлично знает, так что главное — правильно расставить всех на футбольном поле и зажечь общей идеей. Очевидно, этого не хватало последнее время. Конечно, за неделю что-то кардинально изменить сложно, но хочется увидеть огонь в глазах каждого, кто выйдет на поле в это воскресенье», — сказал Силкин «СЭ».

Два дня назад, Валерий Карпин объявил об уходе из «Динамо». Пока временно команду возглавил воспитанник бело-голубых Ролан Гусев, работавший в прежнем тренерском штабе.