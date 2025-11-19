Чемпион СССР в составе «Спартака» Евгений Ловчев высказался об уходе Валерия Карпина с поста наставника «Динамо».

«Мне кажется, Карпина слишком много. Карпин — довольно средний тренер. А что касается "Динамо", то оно просто провалилось, по большому счету. Да, раньше я говорил, чтобы ему дали поработать. Но команда провалилась! При этом показала, как она может играть с "Зенитом". Но сколько же, помимо этого, было неудач?

И Карпин — такая фигура, что всё вокруг него крутится. И сборную ему, и клуб. Сборную мира еще дайте ему, в конце концов! Там вообще нет игр никаких и всё нормально будет. Что говорить‑то? Я даже не вижу, что обсуждать здесь. Все тренеры, когда есть неудачи, или уходят сами, или их увольняют. Только и всего.

Я не знаю, кто должен тренировать "Динамо", честно скажу. Фигурируют разные фамилии, и заграничные какие‑то тоже. Это прерогатива только руководства "Динамо". Но я вернусь к Карпину. Вот он тренировал "Ростов". И я говорил: он вырос как тренер. И сейчас подтвердить могу это. Но он не выдающийся тренер, понимаете? А "Динамо", "Спартак" должны тренировать выдающиеся специалисты, потому что они ставят задачи быть только чемпионом. А тут даже когда мы говорили про усиление "Динамо", то я ужасался. Глебова взяли, Осипенко… Это что, выдающиеся футболисты, что ли? Однозначно, нет. Средние игроки команды с 10‑го места.

Уволили Карпина или он уволился сам — меня это не особо интересует. Но это должно было произойти значительно раньше. "Динамо" с самого начала сезона лихорадит. Не вижу, что тут раздувать. Нет результата. Чего говорить‑то о Карпине? Средний тренер, только и всего», — цитирует Ловчева «Матч ТВ».

Напомним, что «Динамо» находится на десятом месте в турнирной таблице РПЛ на данный момент.