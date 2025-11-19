Чемпион СССР в составе «Спартака» Евгений Ловчев высказался об уходе Валерия Карпина с поста наставника «Динамо».

Евгений Ловчев
Евгений Ловчев globallookpress.com

«Мне кажется, Карпина слишком много.  Карпин — довольно средний тренер.  А что касается "Динамо", то оно просто провалилось, по большому счету.  Да, раньше я говорил, чтобы ему дали поработать.  Но команда провалилась!  При этом показала, как она может играть с "Зенитом".  Но сколько же, помимо этого, было неудач?

И Карпин — такая фигура, что всё вокруг него крутится.  И сборную ему, и клуб.  Сборную мира еще дайте ему, в конце концов!  Там вообще нет игр никаких и всё нормально будет.  Что говорить‑то?  Я даже не вижу, что обсуждать здесь.  Все тренеры, когда есть неудачи, или уходят сами, или их увольняют.  Только и всего.

Я не знаю, кто должен тренировать "Динамо", честно скажу.  Фигурируют разные фамилии, и заграничные какие‑то тоже.  Это прерогатива только руководства "Динамо".  Но я вернусь к Карпину.  Вот он тренировал "Ростов".  И я говорил: он вырос как тренер.  И сейчас подтвердить могу это.  Но он не выдающийся тренер, понимаете?  А "Динамо", "Спартак" должны тренировать выдающиеся специалисты, потому что они ставят задачи быть только чемпионом.  А тут даже когда мы говорили про усиление "Динамо", то я ужасался.  Глебова взяли, Осипенко… Это что, выдающиеся футболисты, что ли?  Однозначно, нет.  Средние игроки команды с 10‑го места.

Уволили Карпина или он уволился сам — меня это не особо интересует.  Но это должно было произойти значительно раньше. "Динамо" с самого начала сезона лихорадит.  Не вижу, что тут раздувать.  Нет результата.  Чего говорить‑то о Карпине?  Средний тренер, только и всего», — цитирует Ловчева «Матч ТВ».

Напомним, что «Динамо» находится на десятом месте в турнирной таблице РПЛ на данный момент.