Авторитетное издание Globe Soccer Awards представило свою версию претендентов на звание лучшего футболиста мира 2025 года.
В ней представлены 25 кандидатов из лучших клубов мира: Дембеле («Пари Сен-Жермен»), Доннарумма («Манчестер Сити»), Дуэ («Пари Сен-Жермен»), Дьекереш («Арсенал»), Холанн («Манчестер Сити»), Хакими («Пари Сен-Жермен»), Исак («Ливерпуль»), Винисиус («Реал» Мадрид), Кейн («Бавария»), Кварацхелия («Пари Сен-Жермен»), Левандовский («Барселона»), Мартинес («Интер»), Мбаппе («Реал» Мадрид), Мактоминей («Наполи»), Мендеш («Пари Сен-Жермен»), Олисе («Бавария»), Палмер («Челси»), Педри («Барселона»), Рафинья («Барселона»), Райс («Арсенал»), Руис («Пари Сен-Жермен»), Салах («Ливерпуль»), Витинья («Пари Сен-Жермен»), Вирц («Ливерпуль») и Ямаль («Барселона»).