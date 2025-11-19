Бывший защитник «Ростова» Виталий Дьяков ответил на вопрос о лучшем нападающем сборной России на данный момент.

Виталий Дьяков globallookpress.com

«Если это Тюкавин в оптимальной форме, то это Тюкавин. Если по факту на сегодняшний день, на данную часть чемпионата, то здорово смотрится Воробьёв.

Мы видим, когда он получил травму, дисквалификацию, то у "Локомотива" где-то что-то сломалось. Поэтому Воробьёв в этом сезоне в очень приличной форме.

Но тот Тюкавин, который был до травмы — лучший нападающий в России. То, как он действует внутри штрафной, как открывается, как ведёт единоборства», — цитирует Дьякова «Евро-Футбол. Ру».

Напомним, что в ноябре сборная России сначала сыграла вничью с Перу (1:1), а затем уступила Чили (0:2).