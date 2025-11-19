Бывший нападающий сборной России Дмитрий Булыкин высказался о нестабильности состава в национальной команде России.

Дмитрий Булыкин globallookpress.com

«Состав — дело не сложное, а сборную за два-три дня никогда не наиграешь. А всегда перед какими-то серьёзными турнирами собирается достаточно много футболистов из которых можно выбирать: кто физически лучше готов, кто лучше выглядит, у кого нет микротравм. Здесь нет ничего страшного, что нет постоянного состава. Кто-то травмируется, кто-то не доезжает. Костяк и так есть, мы знаем костяк, который играл бы, если бы нужен был состав на важные матчи. Этот костяк известен, а все остальные добавлялись бы от того, кто лучше готов», — цитирует Булыкина «Евро-Футбол. Ру».

Напомним, что в ноябре сборная России сначала сыграла вничью с Перу (1:1), а затем уступила Чили (0:2).