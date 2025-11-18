Завершились четыре встречи на юношеском чемпионате мира по футболу U17.

Томас Кампаньелло (Италия) globallookpress.com

Италия была сильнее Узбекистана — 3:2.

Лучшим в этой встрече стал форвард «Эмполи» Томас Кампаньелло, забивший два мяча. Таже гол на счету Дауда Идрисса.

За Узбекистан отличились Амирхон Мурадов и Азизбек Эримбетов.

Уганда в серии пенальти уступила Буркина-Фасо.

В основное и дополнительное время счет был 1:1, а в серии 11-метровых точне оказались буркинийцы (5-3).

Португалия разгромила Мексику — 5:0

Голы забивали Рафаэль Квинсташ, Анисио Кабрал, Зеега, Мигель Фигерейдо и Йоан Перейра.

Бразилия в напряженном матче лишь в серии пенальти смогла одолеть Францию — 1:1 (4-3)

На 33-й минуте французы вышли вперед после гола Реми Имбера.

На 83-й минуте Бразилия не забила пенальти, а через 6 минут все-таки смогла перевести игру в дополнительное время после точного удара Пьетро Тавареша.

В серии 11-метровых победу Бразилии принес точный удар Руана Пабло.

Италия и Буркина-Фасо сыграют в четвертьфинале друг с другом, соперники Португалии и Бразилии определятся позднее.