Завершились два матча группового этапа квалификации чемпионата мира 2026-го года (группа G).
В одной из встреч Нидерланды обыграли Литву со счетом 4:0.
У голландцев голы записали на свой счет Тейани Рейндерс на 16-й минуте, Коди Гакпо на 58-й минуте с пенальти, Хави Симонс на 60-й и Дониэлл Мален на 62-й минуте.
Результат матча
По итогам квалификации ЧМ-2026 Нидерланды заняли 1-е место в своей группе с 20-ю очками в активе. Литва — на последней 5-й позиции (3).
В параллельном матче Польша вырвала победу у Мальты со счетом 3:2.
В составе хозяев голы записали на свой счет Ирвин Кардона на 36-й минуте и Тедди Теума на 68-й минуте с пенальти.
У Польши отличились Роберт Левандовский на 32-й минуте, Павел Вшолек на 59-й и Пётр Зелиньский на 85-й минуте.
Польша расположилась на 2-й позиции в своей группе с 17-ю баллами, а Мальта — на 4-й строчке (5 очков).