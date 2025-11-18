Завершились два матча группового этапа квалификации чемпионата мира 2026-го года (группа G).

Фрагмент матча Нидерланды — Литва globallookpress.com

В одной из встреч Нидерланды обыграли Литву со счетом 4:0.

У голландцев голы записали на свой счет Тейани Рейндерс на 16-й минуте, Коди Гакпо на 58-й минуте с пенальти, Хави Симонс на 60-й и Дониэлл Мален на 62-й минуте.

Результат матча Нидерланды Амстердам 4:0 Литва Вильнюс 1:0 Тейьяни Рейндерс 16' 2:0 Коди Матес Гакпо 58' пен. 3:0 Ксави Симонс 60' 4:0 Дониелл Мален 62' Нидерланды: Барт Вербрюгген, Юрриен Тимбер ( Лютсхарел Гертрейда 64' ), Маттейс де Лигт, Вирджил ван Дейк, Натан Аке, Френки де Йонг ( Эмануэль Эмегха 63' ), Тейьяни Рейндерс, Ксави Симонс ( Лучано Валенте 78' ), Дониелл Мален, Мемфис Депай ( Квинтен Тимбер 63' ), Коди Матес Гакпо ( Ноа Ланг 79' ) Литва: Эдвинас Гертмонас, Артемиюс Тутишкинас, Вилиус Армалас, Пиюс Ширвис ( Паулюс Голубицкас 46' ), Фёдор Черных ( Гитис Паулаускас 59' ), Гвидас Гинейтис, Модестас Воробьёвас, Гратас Сиргедас ( Маркас Бенета 46' ), Юстас Ласицкас ( Клаудиюс Упстас 84' ), Эдгарас Уткус, Томас Калинаускас ( Мотеюс Бурба 80' ) Жёлтые карточки: Пиюс Ширвис 23' (Литва), Гитис Паулаускас 84' (Литва)

Статистика матча 8 Удары в створ 1 4 Удары мимо 2 76 Владение мячом 24 5 Угловые удары 3 1 Офсайды 0 6 Фолы 10

По итогам квалификации ЧМ-2026 Нидерланды заняли 1-е место в своей группе с 20-ю очками в активе. Литва — на последней 5-й позиции (3).

В параллельном матче Польша вырвала победу у Мальты со счетом 3:2.

В составе хозяев голы записали на свой счет Ирвин Кардона на 36-й минуте и Тедди Теума на 68-й минуте с пенальти.

У Польши отличились Роберт Левандовский на 32-й минуте, Павел Вшолек на 59-й и Пётр Зелиньский на 85-й минуте.

Польша расположилась на 2-й позиции в своей группе с 17-ю баллами, а Мальта — на 4-й строчке (5 очков).