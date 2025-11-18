Завершились два матча группового этапа квалификации чемпионата мира 2026-го года (группа G).

Фрагмент матча Нидерланды — Литва
Фрагмент матча Нидерланды — Литва globallookpress.com

В одной из встреч Нидерланды обыграли Литву со счетом 4:0.

У голландцев голы записали на свой счет Тейани Рейндерс на 16-й минуте, Коди Гакпо на 58-й минуте с пенальти, Хави Симонс на 60-й и Дониэлл Мален на 62-й минуте.

Результат матча

НидерландыАмстердамНидерланды4:0ЛитваЛитваВильнюс
1:0 Тейьяни Рейндерс 16' 2:0 Коди Матес Гакпо 58' пен. 3:0 Ксави Симонс 60' 4:0 Дониелл Мален 62'
Нидерланды:  Барт Вербрюгген,  Юрриен Тимбер (Лютсхарел Гертрейда 64'),  Маттейс де Лигт,  Вирджил ван Дейк,  Натан Аке,  Френки де Йонг (Эмануэль Эмегха 63'),  Тейьяни Рейндерс,  Ксави Симонс (Лучано Валенте 78'),  Дониелл Мален,  Мемфис Депай (Квинтен Тимбер 63'),  Коди Матес Гакпо (Ноа Ланг 79')
Литва:  Эдвинас Гертмонас,  Артемиюс Тутишкинас,  Вилиус Армалас,  Пиюс Ширвис (Паулюс Голубицкас 46'),  Фёдор Черных (Гитис Паулаускас 59'),  Гвидас Гинейтис,  Модестас Воробьёвас,  Гратас Сиргедас (Маркас Бенета 46'),  Юстас Ласицкас (Клаудиюс Упстас 84'),  Эдгарас Уткус,  Томас Калинаускас (Мотеюс Бурба 80')
Жёлтые карточки:  Пиюс Ширвис 23' (Литва),  Гитис Паулаускас 84' (Литва)

По итогам квалификации ЧМ-2026 Нидерланды заняли 1-е место в своей группе с 20-ю очками в активе.  Литва — на последней 5-й позиции (3).

В параллельном матче Польша вырвала победу у Мальты со счетом 3:2.

В составе хозяев голы записали на свой счет Ирвин Кардона на 36-й минуте и Тедди Теума на 68-й минуте с пенальти.

У Польши отличились Роберт Левандовский на 32-й минуте, Павел Вшолек на 59-й и Пётр Зелиньский на 85-й минуте.

Польша расположилась на 2-й позиции в своей группе с 17-ю баллами, а Мальта — на 4-й строчке (5 очков).