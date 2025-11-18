Министерство спорта Российской Федерации получило предложение ввести лимит на иностранных тренеров в клубах Российской Премьер-лиги.

Логотип РПЛ globallookpress.com

По данным РИА Новости, бывшие главные тренеры сборной России на встрече с министром спорта Михаилом Дегтяревым сошлись на необходимости ограничить число иностранцев в тренерских штабах РПЛ. Предлагается, чтобы в штаб главного тренера входило не более двух иностранных специалистов, а остальные члены штаба были местными.﻿

В настоящее время обсуждается и ужесточение лимита на легионеров в составах команд, который планируется ввести с сезона 2028/29 и предусматривает максимум 10 иностранных игроков в заявке и не более пяти на поле одновременно.