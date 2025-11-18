«Милан» рассматривает 37-летнего нападающего «Барселоны» Роберта Левандовского в качестве своей главной трансферной цели на лето 2026 года, сообщает Sport.es.

Роберт Левандовский globallookpress.com

Итальянский клуб планирует заранее договориться с польским форвардом о переходе на свободном трансфере, когда его нынешний контракт с «Барселоной» истечет в июне 2026 года. Спортивный директор «Милана» уже вступил в переговоры с окружением Левандовского.

В текущем сезоне Левандовский сыграл 12 матчей во всех турнирах, забив семь голов и оставаясь ключевым игроком атаки «Барселоны».