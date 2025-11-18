Аргентинский «Ривер Плейт» активно интересуется форвардом «Зенита» Лусиано Гонду.
По данным издания TyC Sports, трансфер может состояться уже этой зимой.
По данным источника, флагман аргентинского футбола готов взять 24-летнего игрока в аренду с правом обязательного выкупа за 10 млн евро.
Сам 24-летний Гонду уже сообщил руководству питерского клуба, что готов вернуться на родину. За «Зенит» он играет с лета 2024 года, перебравшись из «Аргентинос Хуниорс». В этом сезоне на счету нападающего 20 матчей, 2 гола и 2 ассиста.