Аргентинский «Ривер Плейт» активно интересуется форвардом «Зенита» Лусиано Гонду.

Лусиано Гонду
Лусиано Гонду globallookpress.com

По данным издания TyC Sports, трансфер может состояться уже этой зимой.

По данным источника, флагман аргентинского футбола готов взять 24-летнего игрока в аренду с правом обязательного выкупа за 10 млн евро.

Сам 24-летний Гонду уже сообщил руководству питерского клуба, что готов вернуться на родину.  За «Зенит» он играет с лета 2024 года, перебравшись из «Аргентинос Хуниорс».  В этом сезоне на счету нападающего 20 матчей, 2 гола и 2 ассиста.