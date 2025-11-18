Форвард саудовского «Аль-Иттихада» Карим Бензема прокомментировал возможность возвращения в мадридский «Реал», за который он выступал с 2009 по 2023 год.

Карим Бензема globallookpress.com

За время в «сливочных» французский нападающий четыре раза становился чемпионом Испании, трижды выигрывал Кубок страны и пять раз побеждал в Лиге чемпионов.

«Вернуться в "Реал"? Если Флорентино Перес всё ещё у руля клуба, это возможно. Я бы никогда ему не отказал. Я мадридист и остаюсь им. Мадрид по-прежнему мой город. Посмотрим, что принесёт будущее», — приводит слова Бензема инсайдер Фабрицио Романо в соцсети X.

В 2022 году Бензема стал обладателем «Золотого мяча».