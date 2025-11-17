Полузащитник «Крыльев Советов» Вадим Раков перенесет операцию в среду и вернется в строй к зимним сборам команды. Агент футболиста Владимир Кузьмичев рассказал о состоянии игрока.

Вадим Раков globallookpress.com

«У Вадима было контрольное МРТ. Врачи обеих команд обсудили ситуацию и решили, что для скорейшего закрытия вопроса потребуется операция. Она запланирована на среду. Предварительно на восстановление уйдет 30–40 дней. По прогнозам, Вадим будет готов к сборам», — сообщил Кузьмичев «СЭ».

В сезоне-2025/26 20-летний Раков, который выступает за «Крылья Советов» на правах аренды из «Локомотива», провел 10 матчей во всех турнирах, забил 5 голов и сделал 2 результативные передачи.

Контракт Ракова с «Локомотивом» действует до конца июня 2027 года.