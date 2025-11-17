Бывший нападающий «Динамо» Павел Погребняк высказался об уходе Валерия Карпина с поста наставника московского клуба.

Павел Погребняк globallookpress.com

«Чисто с репутационной точки зрения здорово, что Карпин сам ушёл из "Динамо" и решил сосредоточиться на сборной. Отличный ход. Мы не знаем, как дальше сложилась бы его карьера в "Динамо". Возможно, было бы не так весело. Если учесть последние результаты клуба и сборной, наверное, действительно надо было сконцентрироваться на одной работе. Так в своё время сделал Черчесов.

Думаю, в этом сезоне "Динамо" уже не ждёт ничего хорошего — бороться не за что. Жаль футболистов, которые очередной сезон проведут, болтаясь в середине таблицы», — цитирует Погребняка «Чемпионат».

Карпин работал в «Динамо» с начала сезона-2025/2026. По итогам первого круга РПЛ, «бело-голубые» занимают 10-е место в турнирной таблице, набрав 17 очков.