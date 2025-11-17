Полузащитник ЦСКА Иван Обляков прокомментировал травму, полученную в товарищеском матче сборной России против Чили (0:2).

Иван Обляков globallookpress.com

«За последние дни получил много сообщений с вопросом о моем здоровье. Спасибо за вашу поддержку и переживания. Сейчас прохожу лечение и делаю все возможное, чтобы восстановиться как можно скорее. Надеюсь, успею к дерби! "﻿, — написал Обляков в своём Telegram-канале.

Травма произошла на 25-й минуте, когда Обляков получил защемление нерва в пояснице после неудачного падения и был заменён на полузащитника 'Локомотива' Алексея Батракова.

. В этом сезоне 27-летний хавбек сыграл 23 матча во всех турнирах, забил семь голов и отдал четыре результативные передачи.

Матч 'Спартак' — ЦСКА запланирован на 22 ноября на 'Лукойл Арене' с началом в 16:45 по московскому времени.​