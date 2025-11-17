По информации журналиста Паскуале Гуарро, руководство «Наполи» уже выходило на контакт с Тьяго Моттой на случай возможного ухода Антонио Конте с поста главного тренера.

Антонио Конте globallookpress.com

«На сегодняшний день возвращение Антонио Конте в "Наполи", которое планировалось на понедельник, остаётся под большим вопросом. Отношения между сторонами, судя по всему, остаются напряжёнными, как и в последние дни.

Президент клуба Де Лаурентис не намерен выплачивать компенсацию. Он дал понять тренеру, что в случае расставания решение об отставке должен принимать он сам. Посмотрим, что выберет Конте. Даже если он вернётся, ему предстоит решать важные вопросы с командой.

Между тем "Наполи" уже связался с Тьяго Моттой, чтобы быть готовым к любому развитию событий», — отметил Гуарро в соцсетях.

Напомним, Конте взял недельный отпуск после поражения от «Болоньи» (0:2) в 11-м туре Серии А. Ожидается, что 56-летний специалист вернётся к работе 17 ноября, пока тренировки команды ведёт его помощник Кристиан Стеллини.

На данный момент «Наполи» занимает четвёртое место в чемпионате, уступая лидирующему «Интеру» два очка.