Полузащитник «Монако» и сборной России Александр Головин предположил, сможет ли футболист ЦСКА Матвей Кисляк.

Матвей Кисляк — полузащитник ЦСКА globallookpress.com

«Мы можем говорить о высоком уровне Кисляка, пока он играет в России. Матвей точно заслуживает такого внимания, однако показывать свой уровень нужно в тех реалиях, где совсем другой футбол.

На бумаге Кисляк усилит "Монако", но дальше не могу сказать», — приводит слова Александра Головина «Советский спорт».

В нынешнем сезоне Кисляк провел за ЦСКА 15 матчей в рамках РПЛ, забил 4 гола и сделал столько же голевых передач.