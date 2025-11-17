Нападающий «Аль-Иттихада» Карим Бензема рассказал о планах продолжить карьеру в футболе еще на два года.

Карим Бензема globallookpress.com

«В декабре мне исполнится 38 лет. Я вижу себя играющим в футбол еще два года. Физически я в порядке, много работаю и играю регулярно. Я люблю футбол, мне все это нравится. Посмотрим, что случится, что скажет клуб. Для меня лучше — остаться здесь, но не просто остаться ради того, чтобы остаться на год или два, я так не могу. Уровень футбола в лиге становится все выше и выше. Я здесь уже три года, и лига становится все лучше и лучше»﻿, — сказал бывший форвард «Реала» и сборной Франции в интервью AS.

Бензема подписал контракт с «Аль-Иттихадом» летом 2023 года, соглашение рассчитано до лета 2026 года. В сезоне-2025/2026 Карим забил десять голов и отдал три голевые передачи в 11 матчах во всех турнирах.