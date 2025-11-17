Заместитель председателя правления «Зенита» по спортивному развитию Андрей Аршавин отметил, что петербургский клуб продолжает подбирать оптимальные сочетания в составе.
После 15 туров РПЛ «Зенит» имеет в активе 30 очков и находится на третьей позиции.
«Питерский "Зенит" ищет себя и оптимальное сочетание игроков, которые есть. Немного смазали последнюю игру с "Крыльями Советов". Если бы победили, то можно было бы сказать, что они нормально провели первый круг», — заявил Аршавин в эфире «Матч ТВ».
В следующем туре команда Сергея Семака 23 ноября проведёт гостевой матч против «Пари НН».