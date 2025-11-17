В следующем туре команда Сергея Семака 23 ноября проведёт гостевой матч против «Пари НН».

«Питерский "Зенит" ищет себя и оптимальное сочетание игроков, которые есть. Немного смазали последнюю игру с "Крыльями Советов". Если бы победили, то можно было бы сказать, что они нормально провели первый круг», — заявил Аршавин в эфире «Матч ТВ» .

После 15 туров РПЛ «Зенит» имеет в активе 30 очков и находится на третьей позиции.

Заместитель председателя правления «Зенита» по спортивному развитию Андрей Аршавин отметил, что петербургский клуб продолжает подбирать оптимальные сочетания в составе.

1.81

Прогнозы•Сегодня 19:30 «Спартак» Кострома — «Родина» Москва. Прогноз и ставка «Родина» будет настроена на победу

Футбол•Вчера 19:18 Андрей Кобелев: Нынешние матчи сборной прямого отношения к футболу не имеют

Футбол•15/11/2025 21:13 Падение Нгамале: от лидера «Динамо» до «лавочника» и гуляки

Футбол•15/11/2025 20:25 Серия Карпина прервалась в Сочи: ошибки обороны утопили сборную России в матче с Чили

Футбол•15/11/2025 20:00 Россия — Чили: онлайн, прямая трансляция товарищеского матча

Главные темы сейчас

Футбол•Сегодня 14:28 Не торопите гения: секретная роль Эстевана в системе «Челси»

Футбол•Сегодня 13:02 Цена вызова: как и сколько ФИФА платит клубам, если игрок получает травму в сборной

Футбол•Вчера 18:56 Наследник Подольски? Как Саид Эль-Мала ворвался в Бундеслигу и получил шанс в сборной Германии

Футбол•Вчера 15:39 Буксующий Исак, универсальный Мбёмо и непоколебимый Шевалье: лучшие и худшие трансферы лета

Футбол•15/11/2025 17:33 Сомнительный выбор: почему именно Поттера позвали спасать сборную Швеции

Выбор читателей

Футбол•13/11/2025 18:27 11 проблем «Ливерпуля»: как разваливается лучшая команда Англии

Бои•12/11/2025 13:08 Титульный бой Махачева с Маддаленой, девятая защита Шевченко. Анонс турнира UFC 322

Футбол•14/11/2025 00:45 Истерика Роналду и чудо от Ирландии: Португалия оступилась на финишной прямой

Футбол•14/11/2025 08:00 Долгожданная отставка: «Спартак» отправил Станковича домой, к жене, к дочке

Футбол•11/11/2025 12:38 «Перес избавится от него». Почему уход Винисиуса из «Реала» кажется неизбежным

Самое интересное

Футбол•25/08/2025 08:29 Новый бриллиант академии: кто такой Макс Дауман и почему он уже играет за первую команду «Арсенала»

Футбол•23/08/2025 12:13 Тайные условия: как пункты об отступных становятся оружием игроков и агентов

Футбол•23/08/2025 14:16 От Фраммерсбаха до «Альянц Арены»: путь Леннарта Карля к первой команде «Баварии»

Футбол•21/08/2025 17:06 Их сравнивали с Месси. Вот, что с ними стало