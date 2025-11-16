Нападающий «Баварии» и сборной Англии Гарри Кейн поделился своим мнением о шансах на победу в «Золотом мяче» 2026 года.

Гарри Кейн globallookpress.com

«Я могу забить хоть 100 голов в этом сезоне, но если я не выиграю Лигу чемпионов или чемпионат мира, то, вероятно, не получу "Золотой мяч". То же самое и с Холанном, то же самое с любым игроком. Нужно выигрывать эти главные трофеи», — приводит слова Кейна издание The Mirror.

На данный момент 32-летний форвард забил 26 голов в 22 матчах за клуб в этом сезоне. «Бавария» лидирует в немецкой Бундеслиге, занимая первое место после девяти туров, набрав 25 очков.