Бывший вице-президент РФС Александр Тукманов поделился мыслями о предстоящей товарищеской встречи между Россией и Чили.

Сборная Чили по футболу globallookpress.com

«Думаю, что в этом матче мы уже увидим побольше мячей в ворота соперника, чем в предыдущей игре. От команды Чили я не жду чего‑то выдающегося. Этому есть объяснение: чилийцы сейчас не в лучшем состоянии, их сборная переживает не лучшие времена.

Команда не отобралась на чемпионат мира, поэтому наверняка пребывает не лучшем настроении. Не думаю, что мы испытаем какие‑то проблемы в этом матче. Полагаю, что наша сборная выиграет, забив два‑три мяча», — цитирует Тукманова «Матч ТВ».

Команды сыграют между собой 15 ноября в Сочи.