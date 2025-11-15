Экс-футболист «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис поделился мнением о важности товарищеских матчей сборной России.

Фрагмент матча Россия — Чили t.me/teamrussia

Напомним, что подопечные Валерия Карпина уступили сборной Чили (0:2). Это поражение стало первым за 22 последних встречи.

«А зачем комментировать товарищеские игры? Вот если бы это был матч чемпионата мира или Европы, тогда да, их можно было бы прокомментировать.

А сейчас‑то что? Собрались ребята, увиделись с теми, кого не видели долгое время, кто приехал из США, Франции, Монако, им приятно. А товарищеские игры вообще не стоит обсуждать», — сказал Канчельскис «Матч ТВ».