В товарищеском матче сборная России в Сочи проиграла Чили со счетом 0:2.
На 37-й минуте точным ударом смог отметиться Гонсало Тапия, а на 76-й минуте точку в игре поставил Бен Бреретон.
Результат матча
РоссияМосква0:2ЧилиСантьяго
0:1 Tapia G. 37' 0:2 Brereton Diaz B. 76'
Россия: Станислав Агкацев, Мингиян Бевеев, Игорь Дивеев, Данил Круговой, Матвей Лукин (Руслан Литвинов 88'), Иван Обляков (Алексей Батраков 25'), Матвей Кисляк (Иван Сергеев 87'), Даниил Фомин (Данил Глебов 59'), Максим Глушенков, Константин Тюкавин (Наиль Умяров 59'), Golovin A. (Николай Комличенко 59')
Чили: Vigouroux L., Maripan G., Roman I. (Арсен Адамов 86'), Kuscevic B., Hormazabal F., Echeverria R. (Арсен Адамов 86'), Pizarro V. (Loyola F. 74'), Suazo G., Osorio D. (Gutierrez M. 86'), Tapia G. (Brereton Diaz B. 59'), Altamirano J. (Cepeda L. 59')
Жёлтая карточка: Даниил Фомин 58' (Россия)
Таким образом, сборная России прервала 22-матчевую серию без поражений.