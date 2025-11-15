«Черноморец» обыграл «Волгу» в матче 19-го тура Первой лиги — 2:1.
Счет в матче открыл Саид Алиев на 28-й минуте, Кирилл Фольмер восстановил равенство на исходе первого тайма.
Антон Антонов на старте второго тайма вновь вывел хозяев вперед и помог своей команде одержать первую победу за семь встреч.
Результат матча
ЧерноморецНовороссийск2:1Волга УлУльяновск
1:0 Саид Алиев 28' 1:1 Кирилл Фольмер 45' 2:1 Арсен Адамов 48'
Черноморец: Matyusha M. (Кирилл Морозов 46'), Заур Тарба, Tonevitskiy E., Максим Сыщенко, Арсен Адамов, Олег Николаев (Михаил Штепа 46'), Эльдияр Зарыпбеков, Илья Жигулёв (Sutugin I. 87'), Владислав Ложкин (Антон Крачковский 68'), Саид Алиев (Alikberov T. 89'), Puzanov S.
Волга Ул: Алексей Кеняйкин, Константин Ковалев (Novikov D. 63'), Камиль Ибрагимов, Айдар Хабибуллин, Олег Красильниченко, Руслан Шагиахметов, Дмитрий Рахманов (Gutsa A. 77'), Кирилл Фольмер, Gershun I. (Uridia G. 68'), Umnikov M. (Pshennikov E. 62'), Kamenshchikov D. (Владислав Яковлев 77')
Жёлтые карточки: Илья Жигулёв 61' (Черноморец), Арсен Адамов 80' (Черноморец)
«Черноморец» набрал 20 очков и поднялся на 13-е место в Первой лиге, «Волга» (18) — 15-я.