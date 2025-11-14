Бывший тренер московского «Спартака» Александр Тарханов считает, что Валерия Карпина не уволят с поста главного тренера «Динамо» до зимнего перерыва.

Валерий Карпин globallookpress.com

«Как тренер, Карпин высокого уровня, я считаю. Пока у него что-то не получается, не могу сказать, почему. Какие-то проблески есть, но такой четкости, стабильности в игре нет. Нужно время, у него новая команда, из "Ростова" несколько ребят привез. Думаю, что до зимнего перерыва его не уволят», — сказал Тарханов в интервью «Матч ТВ».

Ранее журналист Константин Алексеев в Telegram-канале сообщил, что Карпин может покинуть «Динамо» во время паузы на матчи сборных. Однако в пресс-службе клуба эту информацию опровергли, заявив, что она не соответствует действительности.

Карпин возглавил «Динамо» в июне 2025 года. В текущем сезоне «бело-голубые» под руководством 56-летнего специалиста набрали 17 очков в 15 турах РПЛ и занимают 10-е место в турнирной таблице.