Российский вратарь Игорь Акинфеев, выступающий за ЦСКА, прокомментировал ситуацию с игровой практикой своего соотечественника Матвея Сафонова во французском «Пари Сен-Жермен».

Матвей Сафонов globallookpress.com

«Тяжело, конечно. Тут даже второго мнения быть не может. Может, Матвей тренируется, как тигр, как лев, но практики игровой все равно не хватает», — отметил Акинфеев в интервью YouTube-каналу «Это футбол, брат! ».

26-летний Сафонов с начала сезона-2025/2026 не сыграл ни в одном официальном матче за «ПСЖ». Он перешел в парижский клуб летом 2024 года, а его контракт рассчитан до середины 2029 года.