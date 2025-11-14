Бывший полузащитник национальной команды Валерий Есипов высказался о предстоящем матче между сборными России и Чили.

сборная России globallookpress.com

«Что касается прошедшего матча с Перу, у нас был хороший соперник, очень приличная команда. Пропущенный гол? Ну, так бывает в футболе. Просто нужно было реализовать свои моменты при счёте 1:0, и был бы вариант пропустить гол. Тогда бы победили, а не сыграли бы вничью.

Со стороны — очень грубая ошибка (вратаря), но если посмотреть на повторе, то видно, что опорная нога поскользнулась. Сафонов не смог оттолкнуться, чтобы достать мяч. Виноват или нет? Здесь, можно было сказать, что надо лучше бутсы подбирать. Он видел момент. Но, опять же, нога поехала, он второй раз переступал и мяч не смог достать. В целом вратарь такого уровня с такого расстояния должен был купировать этот мяч. Но получилось так, как получилось. Футбол тем и прекрасен, что здесь бывают непредсказуемые голы.

Ну, а Чили — очень хороший соперник, с традициями, регулярный участник крупных турниров. А наша сборная забивает на протяжении большого количества матчей. Думаю, предстоящая встреча исключением не станет: будут забитые мячи. Уверен, что получится очень упорная игра, но наша сборная победит с разницей в один мяч. Счёт, как мне кажется, будет 2:1 или 3:2. Не думаю, что соперники будут закрываться: товарищеские игры немного позволяют играть в открытый футбол», — цитирует Есипова «Матч ТВ».

Напомним, что матч между сборными России и Чили состоится в субботу, 15 ноября. Начало — в 18:00 мск.