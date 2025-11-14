Ирландия одержала победу над Португалией (2:0) в матче группового этапа квалификации чемпионата мира 2026-го года.
В составе хозяев дублем отметился Трой Пэрротт, отличившись на 17-й и 45-й минутах.
На 59-й минуте нападающий Португалии Криштиану Роналду получил прямую красную карточку, оставив свою национальную команду в меньшинстве.
Результат матча
ИрландияДублин2:0ПортугалияЛиссабон
1:0 Трой Пэрротт 17' 2:0 Трой Пэрротт 45'
Ирландия: Кивин Келлехер, Нэйтан Коллинз, Шеймус Коулман, Лиам Скэйлз (Джимми Данн 86'), Джош Каллен, Джек Тейлор (Адам Айда 68'), Чидози Огбене (Майкл Джонстон 86'), Финн Азаз (Фести Эбоселе 79'), Трой Пэрротт (Конор Ковентри 68'), Jake O'Brien, Dara O'Shea
Португалия: Диогу Кошта, Диогу Далот, Гонсалу Инасиу (Нелсон Семеду 46'), Рубен Диаш, Жоау Канселу (Ренато Вейга 46'), Бернарду Силва (Рафаэл Леау 63'), Витор Феррейра, Рубен Невеш, Жоау Невеш (Гонсалу Рамуш 78'), Жоау Фелиш (Франсиску Тринкан 63'), Криштиану Роналду
Жёлтые карточки: Финн Азаз 38', Джек Тейлор 45', Лиам Скэйлз 86' — Жоау Канселу 19', Рубен Диаш 45+2'
Красная карточка: Криштиану Роналду 59' (Португалия)
После этого матча Ирландия занимает 3-е место в группе F с 7-ю очками в активе. Португалия — на 1-й позиции с 10-ю баллами.