После этого матча Ирландия занимает 3-е место в группе F с 7-ю очками в активе. Португалия — на 1-й позиции с 10-ю баллами.

На 59-й минуте нападающий Португалии Криштиану Роналду получил прямую красную карточку, оставив свою национальную команду в меньшинстве.

В составе хозяев дублем отметился Трой Пэрротт , отличившись на 17-й и 45-й минутах.

Ирландия одержала победу над Португалией (2:0) в матче группового этапа квалификации чемпионата мира 2026-го года.

