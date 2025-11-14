Центральный полузащитник «Ноттингем Форест» и сборной Англии Эллиот Андерсон попал в поле зрения мадридского «Реала», информирует Defensa Central.

Эллиот Андерсон globallookpress.com

«Королевский клуб» намерен попробовать подписать 23-летнего игрока зимой или по окончании сезона. «Ноттингем» при этом не будет чинить препятствий Андерсону при переходе в случае выгодного предложения от € 114 млн.

Ранее об интересе к Андерсону сообщалось со стороны «Манчестер Юнайтед», «Манчестер Сити» и «Ньюкасл».

За «Ноттингем» он перебрался летом 2024 года из «Ньюкасла» за 41 млн евро. Сейчас Transfermarkt оценивает его в 45 млн евро. За сборную Англии Андерсон сыграл 5 матчей.

В этом сезоне Андерсон провел 14 матчей, забил один мяч и сделал один ассист.