Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду рассказал о настрое команды на матч отборочного турнира чемпионата мира-2026 против Ирландии.﻿

Криштиану Роналду globallookpress.com

«Мы стремимся достойно завершить отборочный турнир и настроены очень позитивно. Поддержка болельщиков станет их преимуществом, и мы понимаем, что матч будет непростым. Ни у кого нет гарантированного места в составе. Все зависит от заслуг и нынешней формы. Я стараюсь оправдать доверие, когда попадаю в стартовый состав, а также стремлюсь помогать команде за пределами поля»,﻿ — сказал футболист на пресс-конференции.

Игра состоится в четверг, 13 ноября, и начнется в 22:45 по московскому времени. В случае победы над Ирландией национальная команда Португалии выйдет в финальную стадию чемпионата мира-2026.﻿