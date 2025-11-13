Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду рассказал о настрое команды на матч отборочного турнира чемпионата мира-2026 против Ирландии.﻿

Криштиану Роналду
Криштиану Роналду globallookpress.com

«Мы стремимся достойно завершить отборочный турнир и настроены очень позитивно.  Поддержка болельщиков станет их преимуществом, и мы понимаем, что матч будет непростым.  Ни у кого нет гарантированного места в составе.  Все зависит от заслуг и нынешней формы.  Я стараюсь оправдать доверие, когда попадаю в стартовый состав, а также стремлюсь помогать команде за пределами поля»,﻿ — сказал футболист на пресс-конференции.

Игра состоится в четверг, 13 ноября, и начнется в 22:45 по московскому времени.  В случае победы над Ирландией национальная команда Португалии выйдет в финальную стадию чемпионата мира-2026.﻿