Бывший футболист «Зенита» Владислав Радимов высказался о ничьей в товарищеском матче между сборными России и Перу(1:1).

Владислав Радимов globallookpress.com

«Ничего криминального не произошло. В составе сборной Перу было много дебютантов, им нужно было что‑то доказывать. Показали характер, не сломались. В целом можно сказать, что сборная России играла неплохо. Были моменты, когда нужно было забивать мяч. Огромный минус в том, что мы не играем официальные матчи», — приводит слова Радимова «Матч ТВ».

Напомним, что теперь 15 ноября сборная России в Сочи сыграет против Чили.