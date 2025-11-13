Футбольный агент Тимур Гурцкая высказался о поиске «Спартаком» нового тренера.

Деян Станкович был уволен со своего поста globallookpress.com

«Новости из клуба. Процент того, что будет российский тренер у "Спартака" на новый сезон — 1. 1%, что это будет россиянин. В шорт-листе из российских тренеров был только Федотов, но до контактов не доходило. В клубе листали список, близко был Гарсия, на полпути к началу переговоров — Риера.

Демичелис? Неправда, такая кандидатура была, с ним лично никто не переговаривал. "Спартак" отмёл кандидатуру на момент начала переговоров.

Тудор? Насколько знаю, там не было ни одного выходца из Балкан, — сказал Гурцкая в видео на YouTube-канале "Это футбол, брат! ".

Напомним, что недавно "Спартак" расстался с Деяном Станковичем. Команда идет на шестом месте в турнирной таблице РПЛ.